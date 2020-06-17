Чебоксары, , 15:50 — REGNUM В Чувашии признали банкротом муниципальный «Водоканал» в Шумерле. Конкурсное производство открыто на шесть месяцев. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

С заявлением в суд вышло акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания», ответчиком является муниципальное унитарное предприятие «Шумерлинское производственное управление «Водоканал». 10 июня Арбитражный суд республики вынес решение о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства до 10 декабря 2020 года.

Отметим, что первоначально с иском о признании «Водоканала» банкротом вышло УФНС по Чувашии в феврале 2018 года. В октябре того же года с заявлением о вступлении в дело о банкротстве обратилась в суд энергосбытовая компания, указав 42 176 807,98 рублей задолженности. В марте 2019 года Арбитражный суд Чувашии отказал налоговой службе во введении процедуры наблюдения, но уже в июле 2019 года по заявлению ЧЭСК ввёл на предприятии наблюдение.

Отметим, что определением суда от 3 октября 2019 требования УФНС включены в реестр требований кредиторов «Водоканала» в сумме 9 585 176 рублей «(страховых взносов и НДФЛ) во вторую очередь, в сумме 8 876 414 рублей 09 копеек долга, в сумме 3 845 752 рублей 64 копейки пени, в сумме 2 222 143 рублей 52 копейки штрафов в третью очередь».

По данным ЕГРЮЛ, МУП «Шумерлинское производственное управление «Водоканал» зарегистрировано в августе 2000 года в Шумерле, учредителем стал Шумерлинский городской комитет по управлению имуществом.

Как сообщало ИА REGNUM, решением Арбитражного суда Чувашии от 25 июля 2017 года работавшее в Шумерле МУП «Теплоэнерго» признано банкротом. Компания производила 75% потребляемой городом тепловой энергии.

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