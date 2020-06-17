Ростов-на-Дону, , 15:49 — REGNUM Подрядчик вышел на стройплощадку инфекционной больницы в Аксайском районе Ростовской области. Об этом в ходе онлайн-брифинга 17 июня сообщила глава донского минздрава Татьяна Быковская, передаётИА REGNUM.

«Строители вышли на площадку. Техзадание согласовано. Мы надеемся, что ту задачу, которую поставил губернатор, они выполнят», — отметила глава ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня стало известно о выделении на строительство лечебного учреждения около 2 млрд 657 млн рублей. Предполагается, что больница на 200 коек появится до 31 декабря 2020 года. Затем запланированы второй и третий этапы строительства.

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