Пекин, , 15:45 — REGNUM За пять месяцев 2020 года зафиксирован существенный рост количества грузовых поездов маршрута Китай — Европа, прибывших в КНР и выехавших из нее через пограничный переход Алатау, сообщает 17 июня Синьхуа со ссылкой на данные таможенной службы Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР.

Через Алатау в обоих направлениях проследовали 1 тыс. 664 состава, что почти на 40% превышает показатели 2019 года. Общий грузооборот при этом вырос почти на 9% в годовом выражении и превысил 10,5 млн тонн, несмотря на вспышку коронавирусной эпидемии.