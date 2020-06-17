Москва, , 15:46 — REGNUM С февраля по июнь 2020 года предприятие КамАЗ передало ГУП «Мосгортранс» 100 электробусов в рамках третьего по счету контракта. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба автокомпании.

Стоит отметить, что камазовские автобусы на электротяге столица получает уже с осени 2018 года. За этот срок КамАЗ передал заказчику 300 единиц таких инновационных машин.

Согласно договору, производитель сам проводит сервисное обслуживание поставленной техники и зарядных станций в течение 15 лет.

Отмечается, что весь автотранспорт, несмотря на эпидемию нового коронавируса, был поставлен в Москву без задержек. Единственной проблемой при выполнении контракта компании стало двухнедельное ожидание поставок отдельных узлов электробуса из Европы. В компании подчеркнули, что сейчас этой проблемы нет.

Ранее специалисты ПАО «КамАЗ» создали первый в истории завода грузовой электромобиль — электрический мусоровоз «Чистогор».

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