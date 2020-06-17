Пекин, , 15:41 — REGNUM По информации крупнейшего издания деловых кругов США Wall-Street Journal, постепенно выправляется ситуация в китайско-американской торговле. В апреле торговый оборот двух стран приблизился к 40 млрд долларов, что на 43% превышает показатели февраля. Это существенно выше, чем американский товарооборот с Мексикой и Канадой, сообщает 17 июня «Синьхуа».

«Крупнейшим двигателем» глобального экономического роста в связи с этим назвал Китай председатель Национального совета США по американо-китайской торговле Крейг Аллен. В соответствии с опубликованным прогнозом Всемирного банка, в 2020 году, на фоне сокращения мировой экономики на 5,2%, а США на 6,1% в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, в Китае ожидается рост на 1%.

Это делает его единственной крупной экономикой, показывающей рост и, следовательно, преодолевшей последствия эпидемического кризиса, подчёркивает «Синьхуа».