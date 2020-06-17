Киев, 17 июня 2020, 15:32 — REGNUM Государственные банки Украины по итогам первого квартала получили прибыль в размере 11,1 млрд грн, сообщила 17 июня пресс-служба минфина страны.
Согласно источнику, нынешняя прибыль на 37% больше, чем за соответствующий период прошлого года, передает корреспондент ИА REGNUM.
Министерство отмечает, что из общей суммы прибыли 94%, или 10,4 млрд грн — прибыль «Приватбанка».
Также в сообщении говорится, что в первом квартале этого года наблюдалось увеличение размера активов банков государственного сектора, в основном, за счет роста объема межбанковских кредитов на 25%, или на 22 млрд грн, финансовых активов, рефинансируемых НБУ на 13%, или 19 млрд и объема кредитов и задолженности клиентов на 5%, или 12 млрд грн.
ИА REGNUM напоминает, что весной этого года Верховная рада Украины по требованию МВФ приняла закон, который запрещает возврат Приватбанка структурам олигарха Игоря Коломойского. Принятие документа прошло с серьезным сопротивлением ряда депутатов, подавших к законопроекту более 16 тыс. правок. Чтобы оперативно принять документ, Раде пришлось менять регламент.