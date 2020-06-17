Сургут, Югра, , 15:31 — REGNUM В Югре «Сургутнефтегаз» в первом квартале 2020 года получил беспрецедентную прибыль в 716,937 млрд рублей против убытка в 82,7 млрд рублей, который был в аналогичном периоде в 2019 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчёт компании.

Рост прибыли эксперты издания назвали «беспрецедентной», и объясняли ослаблением курса рубля и падением мировых цен на нефть.

Кроме того, «Сургутнефтегаз» держит на счетах в банках многомиллиардную валютную «подушку». Ликвидные активы «Сургутнефтегаза» к концу первого квартала 2020 года достигли 3,73 трлн рублей. На начало 2020 года они составляли 2,97 трлн рублей.

ПАО «Сургутнефтегаз» — одна из крупнейших частных вертикально интегрированных нефтяных компаний России, объединившая в своей структуре научно-проектные, геолого-разведочные, буровые, добывающие подразделения, сбытовые предприятия.