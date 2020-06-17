Москва, , 15:30 — REGNUM Вместо упреждающего вливания денег в мировую финансовую систему произошел её обвал, считает экономист Василий Колташов. Об этом он заявил 17 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Давайте посмотрим на то, что произошло в последние месяцы, трезво. ФРС не справилась с задачей, и вместо упреждающего вливания денег в финансовую систему случился её обвал. Просела и китайская экономика. Вместе с этими шоками Третьей волны пришла пандемия коронавируса. В этой ситуации актуальность социальных и управленческих реформ в России только возросла; они нужны стране для выхода из эпохи проблем и перезапуска даже не экономики, а всего процесса развития, — написал Колташов. — Да, новая волна кризиса и пандемия не сделали экономическую обстановку лучше, но развитие нуждается в переменах».

Как подчеркнул Колташов, России не нужно «ожидать чуда на западных рынках», так как «социально-политическая обстановка в США говорит о многом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, около 1 трлн долларов планирует выделить администрация президента США Дональда Трампа на восстановление инфраструктуры Америки.