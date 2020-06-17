Брюссель, , 15:39 — REGNUM Первая стратегия защиты европейского рынка от внешних инвестиций, обеспеченных иностранными государствами, принята Еврокомиссией. Заявление ЕК об этом распространено 17 июня.

Стратегия предполагает создание наднациональных структур, которые будут отслеживать такие инвестиции и смогут штрафовать или блокировать инвестпроекты, в которых, по оценке ЕК, госучастие необоснованно.

Документ назвали «Белой книгой по иностранным субсидиям». В нём изложены предложения по защите внутреннего рынка ЕС и предусмотрено проведение публичных консультаций до 23 сентября текущего года. По итогам обсуждений будут разработаны юридические нормы по контролю за инвестициями.

Замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер отметила, что иностранные государственные субсидии могут подорвать европейский рынок. Так, увеличивается количество случаев, когда зарубежные субсидии приводят к передаче контроля над компаниями, нарушениям ценовой политики или рыночным операциям, от которых страдают предприятия, не имеющие поддержки.

«Экономика ЕС открыта и тесно связана с остальным миром. Чтобы этот факт оставался нашей силой, мы должны быть бдительны», — заявила она.