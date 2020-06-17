Москва, , 15:26 — REGNUM Центры обработки данных можно было бы размещать на территории атомных станций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный директор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев на встрече с президентом России.

«Мы вместе с «Ростелекомом» запустили в прошлом году самый крупный ЦОД в Европе, центр обработки данных. И у нас есть идея такие центры размещать на территориях атомных станций», — заявил Лихачев.

Предложение связано с преимуществами как с точки зрения безопасности, так и энергоэффективности — расходы могут снизиться на 25−30%, если «напрямую запитаем их от наших станций», указал глава «Росатома».

"Фактически в периметр как в России, так и за рубежом. И это могло бы стать держателем большого гособлака, то есть держателем всех ресурсов, которые сейчас Правительство создает и с точки зрения архивных данных, и с точки зрения работы с личными данными. Была бы защита максимальная», — отметил он.

Президент России Владимир Путин поддержал идею, оговорившись, что следует обеспечить должность безопасность в связи с появлением на объектах новых физических и юридических лиц.

«А в целом Вы абсолютно правы, их нужно держать рядом. Это существенным образом (мы на одном из совещаний об этом говорили) будет облегчать их работу, снизит их издержки, связанные с энергетикой», — ответил президент.