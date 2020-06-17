Москва, , 15:20 — REGNUM В рамках нацпроекта «Экология» «Росатом» намерен переоборудовать четыре завода по уничтожению химического оружия в экологические технопарки — предприятия, цель которых заключается в развитии инновационных экотехнологий и их реализации на экологическом рынке. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный директор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев на встрече с президентом России.

«У нас сверхзадача — переоборудовать четыре завода по уничтожению химоружия в мощные экотехнопарки к 2023 году. И, соответственно, к 2024 году запустить еще три новых завода по всей территории России», — заявил Лихачев.

Одновременно с этим создаётся единая система переработки отходов первого и второго класса промышленной безопасности — самых тяжёлых, наносящих непоправимый ущерб природе.

«Наши технологии позволяют максимально их переработать, не захоранивать, но для этого требуется система контроля и учета оборота. Здесь у нас полное взаимопонимание с Правительством, мы работаем и находимся абсолютно в графике», — указал он.