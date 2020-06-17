Кейптаун, , 15:22 — REGNUM Африканский союз (АС) вновь обратился с призывом погасить задолженности стран континента и начать немедленную реализацию комплексного пакета мер по оказанию чрезвычайной помощи для африканских стран в условиях борьбы с пандемией. Об этом передаёт BBC Africa со ссылкой на официальное заявление АС, опубликованное во вторник, 16 июня.

В заявлении, сделанном после виртуальной встречи глав государств и специальных посланников АС, которая состоялась на прошлой неделе, лидеры также выступили за отмену санкций в отношении Зимбабве и Судана, с тем чтобы обе страны могли адекватно реагировать на глобальный кризис в области здравоохранения.

Совещание было созвано председателем Афросоюза президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

В общей сложности задолженность африканских стран составляет $493,6 млрд, согласно актуальной статистике Всемирного банка. В апреле представители банка заявили, что страны Африки к югу от Сахары в этом году впервые за 25 лет столкнутся с рецессией вследствие вспышки коронавируса.

Напомним, в Африке уже подтвердили более 225 000 случаев заражения коронавирусом, 61% из которых выявили в Алжире, ЮАР, Нигерии, Египте и Гане.