Москва, , 15:12 — REGNUM Краснодарский край является, пожалуй, основным и главным курортом страны. Черное море, горы, огромное количество достопримечательностей. И, как следствие, глубокая зависимость значительной части региональной экономики от туризма, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя снятие карантина для приехавших на Кубань туристов.

«А как известно, именно туристический сектор пострадал из-за пандемии в наибольшей степени — его объемы сократились практически до нуля.

При этом следует понимать, что немалая часть жителей курортных городов и поселков имеют возможность прилично зарабатывать именно в туристический сезон. А потом на заработанные деньги живут весь оставшийся год.

Можно себе представить, что станет с этой немалой долей тружеников Кубани, если туристический сезон будет сорван из-за пандемии. Многие рискуют остаться вообще без средств к существованию.

Так что открытие сезона для Краснодарского края — не пустая формальность, а жизненно необходимый шаг. Который, впрочем, придется сопровождать всеми требуемыми дезинфекционными мероприятиями.

И нет сомнений, что все, кто так или иначе трудятся в этом сегменте услуг, постараются максимально соблюдать требования безопасности.

Это необходимо для того, чтобы не только не подвергать риску заболевания гостей, но и не оказаться во второй волне карантинных ограничений», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что прибывающих граждан с 21 июня не будут отправлять на обязательный двухнедельный карантин.

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