Москва, , 15:10 — REGNUM «Росатом» работает над увеличением грузопотока на Северном морском пути. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный директор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев на встрече с президентом России.

«Вами поставлена задача — 80 миллионов тонн к 2024 году. Движемся к этой цели, движемся с опережением погодового объёма перевозок. В прошлом году превысили объем перевозок на 5,5 миллионов тонн», — заявил Лихачев.

При этом планируется перейти к круглогодичному использованию Северного морского пути — в восточном направлении «Росатом» вместе с НОВАТЭК и «Совкомфлотом» осуществил в 2020 году две сверхранние проводки танкеров-газовозов — «Владимир Воронин» и «Кристоф де Маржери».