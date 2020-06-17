с. Ундино-Поселье, , 15:06 — REGNUM Власти Забайкальского края оперативно рассматривают подходящие места строительства для пожарных частей, призванных бороться с лесными пожарами. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, одно из таких мест по итогам поездки заместителя председателя правительства края Андрея Гурулева выбрано в селе Ундино-Поселье Балейского района.

Работы пройдут в рамках плана по повышению пожарного прикрытия в регионе, который будет реализован в Забайкалье по указу Президента РФ Владимира Путина.

Андрей Гурулев также осмотрел три предлагаемых места строительства пожарных депо в Оловяннинском районе. Решение о размещении частей будет принято после устранения некоторых технических недостатков.

Напомним, на средства федерального бюджета, согласно поручению российского президента Владимира Путина, до конца 2021 года в Забайкалье планируется ввести 40 новых пожарных частей. Обращаясь к Владимиру Путину, губернатор Забайкалья Александр Осипов отметил, что работы по созданию пожарных частей позволят обеспечить потребность и покрыть 42% территорий, неохваченных пожарными формированиями.

По словам главы региона, проработано решение о быстром строительстве — модульные установки, всего на работу требуется порядка 3,8 миллиарда рублей.

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