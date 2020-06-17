Москва, , 15:04 — REGNUM В 2020 году «Росатом» на 70% увеличит объём строительства по своим проектам в сравнении с уровнем предыдущего года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный директор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев на встрече с президентом России.

«У нас огромные темпы роста строительной программы. В 2019 году это было 216 объектов и 400 млрд рублей. В этом году мы на 70% увеличиваем объём стройки. Причём в четыре раза (выросло) количество вводных объектов. Из них большая часть — это объекты гособоронзаказа», — заявил Лихачев.

«Несмотря на те сложности, которые сейчас есть, мы не сокращаем строительную программу и сделаем все, чтобы пусковые объекты были поставлены в строй. Видно, что в период до 2023 года у нас идёт практически удвоение строительных объемов отрасли. Это касается и российских, и зарубежных строек», — подчеркнул он.

Всего объекты «Росатома» имеются в 36 странах.

«Наибольший объем строительных работ в этом году у нас будет в Турции и в Бангладеше», — отметил Лихачев.