Пятигорск, Ставропольский край, , 14:55 — REGNUM Задолженность жителей субъектов Северо-Кавказского федерального округа за потребленные электроэнергию и газ на 1 апреля 2020 года превысила 80 млрд рублей. Об этом сегодня, 17 июня, на совещании, посвященном совершенствованию мер по развитию СКФО, сообщил полномочный представитель президент России в округе Юрий Чайка.

В своем докладе полпред отметил, что на Северном Кавказе сохраняются долговременные проблемы, которые ведут к существенному отставанию основных показателей развития субъектов округа от среднероссийского уровня. Например, в СКФО фиксируется самый высокий уровень безработицы среди федеральных округов — 12,2%, тогда как в среднем по России он составляет 5%.

Неблагополучная, по словам Чайки, и ситуация с уровнем денежных доходов жителей округа, что обусловлено низким размером заработной платы. По данным Росстата, в марте 2020 года среднемесячная зарплата одного работника в СКФО составляла 58,6% от среднероссийского показателя.

«Следствием является низкая платежеспособность населения, образующая высокую задолженность по различного рода платежам и, в первую очередь, за жилищно-коммунальные услуги. Так, например, задолженность населения за потребленные электроэнергию и газ на 1 апреля текущего года составила более 12 и 71 млрд рублей соответственно», — доложил полпред.

Чайка отметил, что совестно с руководителями «Газпрома» и «Россетей» прорабатываются предложения о реализации мер, направленных на снижение задолженности.