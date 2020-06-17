Москва, , 14:54 — REGNUM В 2020 году «Росатом» перечислит 220 млрд в российские бюджеты разных уровней. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный директор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев на встрече с президентом России.

«Где-то до 220 млрд в бюджеты разных уровней будут перечислены. По сравнению с 70 млрд бюджетных средств, которые мы получаем — из них треть на нацпроекты. В общем, действительно эта цифра практически перекрывает в три раза бюджетные ассигнования», — заявил Лихачев.

«На уровне 250 миллиардов, наши внутренние инвестиции. Бюджетные инвестиции тоже имеются, но они кратно меньше, чем те налоги, которые мы платим. Они растут, Вы их видите, опережающим образом: и в федеральный, и в муниципальные бюджеты. И будут также продолжать расти», — указал он.

По его словам, «Росатом» в 2019 году пересёк уровень выручки 1 трлн 200 млрд рублей — средний ежегодный рост по этому показателю составляет около 11%.