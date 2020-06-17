Москва, , 14:45 — REGNUM В «Росатоме» зарплата увеличивается быстрыми темпами, при этом производительность растёт ещё быстрее. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный директор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев на встрече с президентом России.

«Растёт средняя заработная плата. В этом году планируем превысить 88 тыс. рублей на человека, это примерно 6% в год», — заявил Лихачев.

При этом, по его словам, производительность труда на предприятиях растёт даже быстрее — на 6,5% в год в течение четырёх лет.

«Мы активно участвуем в нацпроекте «Производительность труда» и надеемся, что будем здесь хорошим примером и драйвером на рынке отраслей», — указал он.

По его словам, достичь такого результате позволяет работа по улучшению производственных процессов, экономии затрат, сокращению запасов и выстраиванию эффективного производственного процесса.

«Вокруг нас объединились не только предприятия отрасли, но и российские крупные компании, предприятия «Ростеха», «Роскосмоса», «Российских железных дорог». Мы вместе проводим такие программы по оптимизации производства», — отметил глава «Росатома».