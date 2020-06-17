Лондон, , 14:47 — REGNUM Румынская компания Dacia (принадлежит Renault) стала первой автомобильной маркой, предлагающей заводские битопливные вариации своих моделей. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

На данный момент в Великобритании уже доступны для заказа битопливные Dacia Duster, Sandero и Logan. Все они имеют в своём наименовании приставку TCe 100 Bi-Fuel.

В качестве силового агрегата новинки имеют однолитровый турбированный двухтопливный двигатель, который работает как на сжиженном газе, так и на бензине. Этот мотор в режиме использования сжиженного газа обеспечивает отличный крутящий момент.

Режимы работы силового агрегата можно переключать во время движения автомобиля с помощью кнопки, расположенной на передней панели рядом с водителем. При смешанном использовании топлива авто может проехать без дозаправки до 998 км.

В компании уверяют, что при работе движка Duster на сниженном газе, выбросы вредных веществ в атмосферу снижаются до 11%, а у модели Sandero использование газа снижает выбросы до 9%.

Ранее автопроизводитель Dacia провёл тестирование коммерческого автомобиля Dokker. Серийная версия новинки появится в четвертом квартале 2021 года.

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