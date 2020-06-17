Евпатория, Крым, , 14:31 — REGNUM В Евпатории задержали бывшего замначальника департамента городского хозяйства по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 17 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СК России по Крыму и Севастополю.

«В августе 2017 года замначальника департамента городского хозяйства администрации Евпатории неправомерно запросил из бюджета муниципального образования почти 2 миллиона рублей для оплаты повторной госэкспертизы проектной и сметной документации по муниципальным контрактам, связанным с реконструкцией улично-дорожной сети города. Согласно условиям контрактов, повторную экспертизу были обязаны оплачивать подрядные организации. На основании бюджетного запроса чиновник неправомерно увеличил бюджетные ассигнования на вышеуказанную сумму, что повлекло причинение значительного материального ущерба бюджету муниципального образования», — уточнили в СК.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокурор Евпатории потребовал уволить трёх должностных лиц администрации города в связи с утратой доверия: заместителя главы города Валерия Батюка, руководителя аппарата — Вадима Порошина и начальника управления потребительского рынка и развития предпринимательства — Татьяну Колисную.

Об этом: Прокурор Евпатории требует увольнения замглавы администрации города

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