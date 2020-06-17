Евпатория, Крым, 17 июня 2020, 14:31 — REGNUM В Евпатории задержали бывшего замначальника департамента городского хозяйства по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 17 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СК России по Крыму и Севастополю.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокурор Евпатории потребовал уволить трёх должностных лиц администрации города в связи с утратой доверия: заместителя главы города Валерия Батюка, руководителя аппарата — Вадима Порошина и начальника управления потребительского рынка и развития предпринимательства — Татьяну Колисную.
Об этом: Прокурор Евпатории требует увольнения замглавы администрации города
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