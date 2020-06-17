Дюссельдорф, Германия, , 14:27 — REGNUM Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта «Северный поток — 2» («СП-2») подала 15 июня апелляцию в Верховный суд Дюссельдорфа относительно решения Федерального сетевого агентства ФРГ по данному проекту. Об этом 17 июня сообщили в компании, передает ТАСС.

«Nord Stream 2 AG настаивает, что на фактическую дату 23 мая 2019 года трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что на тот момент действовала правовая база, согласно которой Nord Stream 2 осуществила свои «безвозвратные инвестиции» на сумму в несколько миллиардов евро гораздо раньше объявления Еврокомиссией планов по изменению Газовой директивы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 15 мая немецкий регулятор отказал компании Nord Stream 2 в освобождении «СП-2» от требований обновленной Газовой директивы Евросоюза, посчитав, что газопровод не был завершенным проектом к 23 мая 2019 года согласно немецкому федеральному закону об энергетическом хозяйстве.