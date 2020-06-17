Киев, , 14:08 — REGNUM На Украине необходимо принять как можно быстрее принять изменения в закон о рынке электрической энергии — поскольку от этого зависит стабильное снабжение потребителей.

Об этом заявила 17 июня и. о. министра энергетики Ольга Буславец, сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Это необходимо сделать для того, чтобы домохозяйства и небольшие небытовые потребители — парикмахерские, кафе, другие учреждения — имели стабильное электроснабжение, уточнила министр.

«Дело в том, что карантинные меры и ряд других причин помешали провести конкурс на поставщиков универсальных услуг, как было запланировано. Но чтобы обезопасить украинцев от перебоев с электроэнергией, мы разработали этот законопроект», — пояснила Буславец.

Кроме этого, добавила она, предлагаемый законопроект содержит ряд норм, направленных на стабилизацию рынка электрической энергии.

ИА REGNUM напоминает, что в правительстве заявили о том, что украинская энергетика сейчас находится в сильнейшем кризисе из-за ошибочных решений, принятых ранее, а также карантина.