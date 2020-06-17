Москва, , 14:09 — REGNUM В мае 2020 года самым продаваемым автомобилем сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) на российском авторынке стала модель Hyundai Creta. Об этом 17 июня сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В мае нынешнего года российские автолюбители купили 3140 экземпляров Hyundai Creta. Это на 41% меньше, чем за аналогичный месяц год назад.

На втором месте модельного рейтинга SUV разместилась отечественная модель Lada 4×4 с результатом 1326 экземпляров проданных авто. Здесь падение продаж меньше — 22,5%.

Тройку лидеров замыкает Renault Duster. Российским дилерам в прошлом месяце удалось реализовать это авто в количестве 1298 экземпляров, что на 53% меньше, чем год назад.

Четвёртое и пятое места соответственно занимают Volkswagen Tiguan (1167 ед.; 51%) и Lada Xray (1106 ед.; 51%).

Всего в мае 2020 года российские автолюбители приобрели 29 704 единицы кроссоверов и внедорожников — на 43% меньше, чем было куплено годом ранее.

Напомним, по итогам первых четырёх месяцев текущего года самым покупаемым в Москве подержанным автомобилем сегмента SUV стала модель BMW X5.

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