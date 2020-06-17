Чебоксары, , 13:55 — REGNUM В рамках дела о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» определены победители торгов по двум лотам — Козловского АТП и Цивильской автоколонны. Предложенные победителями цены значительно ниже первоначальной цены, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Единым лотом было выставлено недвижимое и движимое имущество Козловского АТП, которое являлось структурным подразделением «Чувашавтотранса» и расположено в Козловке. В состав лота входят, в частности, закрытая стоянка автомашин, гараж на 50 мест, водонапорная башня, право аренды земельных участков, газопровод низкого давления.

Согласно документу, победителем признана Ольга Курбатова из Ижевска, «лучшая цена» составила 2 103 200,38 рублей. Начальная цена лота, выставленного на продажу в марте, составляла 4 204 400,7 рублей, то есть АТП выкупается по цене почти вдвое ниже первоначальной.

Также определён победитель торгов по другому лоту — Цивильской автоколонны. На продажу выставлялось недвижимое и движимое имущество филиала, расположенное в посёлке Молодёжный Цивильского района. Из документа следует, что победителем признан чебоксарец Дмитрий Кабуркин: «лучшая цена» составила 2 301 333 рублей, что в 1,7 раза ниже при начальной стоимости в размере 3 900 894,08 рублей.

В состав Цивильской автоколонны, выставленной единым лотом, входят, в частности, гараж на 200 автобусов, площадка для стоянки, право аренды земельного участка, водоём, эстакада для мойки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заключён договор купли-продажи Канашского АТП, который является структурным подразделением предприятия. При рыночной цене в 63,68 млн рублей на последних торгах за АТП просили 40,1 млн рублей, а выкупают по цене в 31,5 млн рублей.

Напомним, 2 февраля 2018 года в отношении «Чувашавтотранса» было введено наблюдение. В сентябре того же года Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании предприятия банкротом и открытии конкурсного производства. «Чувашавтотранс» обслуживал более 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.

Читайте ранее в этом сюжете: Канашский филиал «Чувашавтотранса» уходит в частные руки