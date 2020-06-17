Чита, , 13:54 — REGNUM Взрывной характер распространения коронавируса в Забайкальском крае не позволяет начать туристическую деятельность. Такой вывод можно сделать из сообщения пресс-службы забайкальского губернатора по итогам встречи с представителей сферы туриндустрии, министерства экономического развития и регионального управления Роспотребнадзора.

«Понимаем, что закрытие сферы туризма и отдыха в короткий летний сезон отразится на этой сфере бизнеса, но при принятии решения нужно в первую очередь руководствоваться безопасностью людей. На сегодняшней встрече с представителями сферы туризма было озвучено несколько предложений, но пока взаимоприемлемой позиции между Роспотребнадзором и бизнесом достичь не удалось», — пояснил заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Казаков.

По словам главного санитарного врача по Забайкальскому краю Светланы Лапа, в связи продолжающимся ростом заболевания коронавирусной инфекции в регионе необходимо полностью приостановить работу баз отдыха.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 17 июня в Забайкалье получено 2325 положительных тестов на SARS-CoV-2, причём 62 добавились только за последние сутки.

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