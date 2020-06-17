Москва, , 13:53 — REGNUM Опыт ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса продемонстрировал эффективность удалённой работы из дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил партнер Zoom Executive Search & Leadership Consulting Дмитрий Мамаев.

«Опыт пандемии показал, что при правильно выстроенных процессах производительность труда сотрудников при работе из дома не снижается, и теперь целые отделы могут без потерь для компании быть переведены на удаленную работу», — заявил Мамаев.

«На работу без обязательного присутствия в офисе может быть переведено до половины управленческого и административного персонала, отделы рекламы, маркетинга и PR, финансы и бухгалтерский учёт. Это позволит компаниям в условиях экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, сократить расходы на офис и корпоративный транспорт», — продолжил он.

При этом для того, чтобы сотрудники могли проводить очные встречи, возможно арендовать рабочие места в коворкингах или организовывать рабочее пространство без закрепленных рабочих мест. Подобные сценарии уже рассматриваются целым рядом компаний, указал эксперт.

«У многих крупных игроков, в том числе традиционных производственных компаний с филиалами в разных регионах и странах, ещё до пандемии были внедрены процессы с элементами удаленной работы — регулярно проводились видеосовещания, установлено соответствующее программное обеспечение», — указал Мамаев.

Многие компании из сферы IT и digital также задолго до пандемии и вовсе перевели часть своих команд на удалённый формат — продуктовых менеджеров, разработчиков и дизайнеров, указал эксперт.

«Это серьёзно расширило географию для набора специалистов и позволило привлекать более квалифицированных сотрудников за меньшие деньги. Косвенным эффектом стало и то, что получили развитие региональные рынки труда. У молодых специалистов появился доступ к лучшим практикам, стимул к самосовершенствованию и понимание того, что не обязательно переезжать в крупный город для получения доступа к решению самых амбициозных задач», — подчеркнул Мамаев.

Однако следует иметь в виду, что одним из ключевых аспектов при решении о переходе на удаленную работу будет специфика производственных процессов и корпоративной культуры.

«Для ряда сфер отказ от присутствия на рабочих местах попросту невозможен — на пример, в оборонной промышленности есть целый ряд требований к передаче информации и доступу к ней», — заключил эксперт.

Напомним, ранее в Госдуму был внесён законопроект об удалённых форматах работы. В частности, документ предусматривает возможность заключать трудовой договор о дистанционной работе разрешат на бумаге, поскольку оформление квалифицированной цифровой подписи часто слишком сложно и дорого.

Кроме того, документ предусматривает снятие ограничений по рабочему месту — удалённый сотрудник сможет работать везде, где есть интернет, и меняет порядок взаимодействия сотрудника с работодателем, расширяя первому право сотрудника быть офлайн и не реагировать на звонки работодателя.