Санкт-Петербург, , 14:15 — REGNUM Петербург все еще надеется получить федеральные кредиты от казначейства для возмещения «коронавирусного» дефицита, но центр не особенно восприимчив к невзгодам Северной столицы по сравнению с другими регионами. Об этом заявил вице-губернатор Эдуард Батанов на заседании городского Заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Батанов заметил, что снижение по доходам в апреле и мае из-за пандемии коронавируса уже ощутимо, комитет финансов в лице председателя Алексея Корабельникова «прорабатывает вопрос», чтобы позиция федерального казначейства изменилась и город мог бы рассчитывать на краткосрочные, «фактически бесплатные» займы.

В апреле Северная столица уже разместила облигаций почти на 25 млрд рублей. «Во втором полугодии будем несколькими траншами размещать остальное — 108−109 млрд заемных средств из 111 млрд дефицита», — сказал Батанов.

Депутат от «Партии роста» Оксана Дмитриева поинтересовалась, почему Смольный пошел по пути размещения облигаций, а не запросил кредиты из федерального бюджета.

«К сожалению, мы для РФ представляем из себя хороший субъект. Они считают, что у нас всё хорошо», — сказал Батанов.

Напомним, ранее губернатор Александр Беглов также призвал федеральный центр кредитовать не только дотационные регионы, но и регионы-доноры, вроде Москвы и Петербурга, чтобы они тоже могли справиться с нагрузкой на бюджет, вызванной мерами поддержки и борьбой с коронавирусом. Он предложил ставку в 0,1% годовых.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Петербурга просит у федерального бюджета кредиты под 0,1%

Читайте развитие сюжета: Власти Петербурга объявили, что город живёт в долг