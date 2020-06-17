Майкоп, , 13:45 — REGNUM Бюджетные ассигнования на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития выделены из федерального бюджета распоряжением правительства РФ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи.

«Данная программа является дополнительным существенным инструментом для ускоренного социально-экономического развития республики и улучшения инвестиционного климата. С её помощью мы сможем решить стратегические задачи региона и повысить качество жизни населения», — подчеркнул глава региона Мурат Кумпилов.

В соответствии с распоряжением правительства за подписью премьера Михаила Мишустина для реализации мероприятий индивидуальной программы в 2020—2024 годах из федерального бюджета региону будет выделено 5 млрд рублей. Ежегодно регион будет получать по миллиарду рублей.

Программой развития Адыгеи предусмотрено 30 мероприятий, из них в 2020 и 2021 годах — 12 крупных проектов, в том числе касающихся строительства социально значимых объектов. В частности, средства планируется направить средства на реконструкцию автоматизированной газораспределительной станции в Краснооктябрьском, автомобильной дороги «Даховская — плато Лагонаки», инфраструктуры спортшколы по вольной борьбе, приобретения зданий детской поликлиники, медицинского реабилитационного центра, стоматологической поликлиники и зуботехнической лаборатории. Также предусмотрен капитальный ремонт объектов культуры в Энеме и Яблоновском, будет продолжен ремонт Пушкинского народного дома. Запланированы и берегоукрепительные работы в Майкопе.