Москва, , 13:57 — REGNUM В конце июня в России может вырасти стоимость авиаперелётов. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При этом пока бронирования на июнь-июль показывают, что цены на авиаперелёты по сравнению с прошлым годом не выросли. Однако риск подорожания стоимости поездок всё равно присутствует.

«Пока стоимость перелёта не повысилась. Она может начать повышаться в конце июня на бронирования после 15 июля. Существует вероятность, что она может подорожать, но, возможно, эта вероятность не сбудется», — отметила Ломидзе.