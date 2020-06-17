Москва, , 13:37 — REGNUM Несомненно, все перечисленные Дмитрием Медведевым факторы оказали и ещё окажут негативное влияние на российскую экономику, но следует отметить, что называть их «шоками», пожалуй, преувеличение, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор New Riga Finance Club, к.э.н Василий Коновалов, комментируя статью Медведева в журнале.

«Государство накопило в прошлые годы достаточно серьёзные резервы, которые, так или иначе, планировалось потратить на крупные инфраструктурные проекты. Они, теоретически, должны компенсировать снижение спроса и сокращение числа рабочих мест, тем более, что на начало года безработица была на довольно низком уровне.

На покрытие расходов бюджета этих резервов должно хватить на несколько лет. Падение мирового спроса пока не угрожает России дефицитом внешнеторгового баланса.

Собственно, поведение российской валюты, довольно сдержанно, по сравнению с прежними кризисными ситуациями, отреагировавшей на риски первого квартала текущего года, это подтверждает.

Странно, что экс-премьер счёл нужным разделить эти явления на три отдельных шока, поскольку все они завязаны на единый катализатор — пандемию коронавируса.

Именно с ней связаны и падение мирового спроса, в том числе на нефть, и снижение экспортных поступлений, и существенное снижение внутреннего спроса на фоне карантинных мероприятий. В то же время, коронавирус не является первопричиной этих проблем — он стал лишь толчком для того, чтобы они проявились именно сейчас.

В основе же давно назревший мировой циклический кризис перепроизводства, который мировая экономика так и не научилась преодолевать без существенных потрясений, будь то депрессия или крупномасштабная война, а зачастую и то и другое вместе.

Попытки «тушить костер бензином», то есть заливать рынки дешевой ликвидностью, этой проблемы не решают, а лишь оттягивают пружину кризиса, что в итоге может сделать его ещё более разрушительным.

Пандемия и связанные с ней ограничения, теоретически, могли стать смягченной формой преодоления кризиса — действительно, ограничение на её период производства могло бы, теоретически, за счёт потребления ранее произведенной продукции несколько очистить рынок, как от избыточного предложения, так и от слабых компаний, которым давно пора закрыться и уступить площади и работников более эффективным.

Но по политическим соображениям практически нигде этому фактору не дали сработать в полной мере — активные денежные вливания центробанков и правительств, а также ускоренное снятие карантинных ограничений сократят очищающий эффект этого ограниченного кризиса.

Политиков можно понять — им приходится ориентироваться больше на восприятие электоратом текущих проблем, чем на гипотетические угрозы будущего», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала «Россия в глобальной политике» назвал три шока для российской экономики в 2020 году.

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