Москва, , 13:55 — REGNUM На фоне ограничений и дополнительных требований для санаториев и гостиниц нелегальный сегмент туристического рынка получает конкурентные преимущества. Об этом 17 июня рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Крайне тревожная тенденция — в нынешней крайне непростой ситуации в выигрыше оказался серый сегмент отрасли. Те структуры и организации, которые не являются налогоплательщиками. Он находится в тёмной зоне. Требования Роспотребнадзора на него не распространяются», — сказала Ломидзе.

Это обстоятельство приводит к тому, что нелегальные участники рынка туристических услуг получают конкурентные преимущества над теми, кто работает официально и платит налоги.