Вологда, , 13:29 — REGNUM Вологодские депутаты одобрили подготовленный региональным правительством план по стимулированию роста экономики региона на ближайшие два года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, главными его задачами станет сохранение экономического потенциала и активизация платежеспособного спроса.

Стратегия предусматривает порядка 120 мероприятий, направленных на поддержку отдельных отраслей экономики, субъектов малого и среднего предпринимательства, населения.

«2020 год обещал быть крайне успешным, должен был продолжить линию подъема, но коррективы внесла пандемия коронавируса. В условиях новой реальности нам предстоит жить еще долго. Однако мы сохраняем экономическую устойчивость и имеем возможность вводить собственные региональные меры поддержки жителей. Несмотря на все кризисные явления в экономике, мы сохраняем наши социальные проекты, и придерживаемся заданной ранее высокой планки, — сказал Олег Кувшинников. — Когда экономическая ситуация изменится, от задач стабилизации экономики мы вновь перейдем к задачам развития. Сохранение принятого вектора даст возможность региону совершить настоящий прорыв в социальной сфере. Пока же 2020 год мы для себя определяем как год социальной ответственности власти. Все принимаемые решения ориентированы на людей, сохранение рабочих мест, поддержку предпринимателей».

В числе ключевых пунктов плана — региональный проект по развитию кооперационных связей «Синергия роста». Его суть заключается в размещении заказов промышленных гигантов области на платформе бизнес-кооперации по государственным и муниципальным закупкам для загрузки малого и среднего бизнеса Вологодчины. Для координации и сопровождения в Череповце и Вологде будут созданы Центры промышленной кооперации.

Кроме того, планом предусмотрены меры поддержки отдельных отраслей экономики, новые форматы поддержки занятости населения, ориентированные на работодателей и безработных граждан. Все социально ориентированные федеральные и региональные проекты будут продолжены.