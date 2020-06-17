Вологда, 17 июня 2020, 13:29 — REGNUM Вологодские депутаты одобрили подготовленный региональным правительством план по стимулированию роста экономики региона на ближайшие два года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, главными его задачами станет сохранение экономического потенциала и активизация платежеспособного спроса.
Стратегия предусматривает порядка 120 мероприятий, направленных на поддержку отдельных отраслей экономики, субъектов малого и среднего предпринимательства, населения.
В числе ключевых пунктов плана — региональный проект по развитию кооперационных связей «Синергия роста». Его суть заключается в размещении заказов промышленных гигантов области на платформе бизнес-кооперации по государственным и муниципальным закупкам для загрузки малого и среднего бизнеса Вологодчины. Для координации и сопровождения в Череповце и Вологде будут созданы Центры промышленной кооперации.
Кроме того, планом предусмотрены меры поддержки отдельных отраслей экономики, новые форматы поддержки занятости населения, ориентированные на работодателей и безработных граждан. Все социально ориентированные федеральные и региональные проекты будут продолжены.