Сеул, , 13:34 — REGNUM Представители Hyundai Motor, Doosan Mobility Innovation, министерства обороны Южной Кореи, министерства торговли, промышленности и энергетики и министерства окружающей среды подписали меморандум о взаимопонимании по внедрению и использованию водородных автомобилей в военных целях и строительству соответствующих заправочных станций. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai.

По их словам, церемония подписания документа состоялась 16 июня на военной базе в Тэджоне.

В рамках документа, к 2021 году министерство обороны Южной Кореи закупит десять водородных транспортных средств и рассмотрит вопрос о внедрении и использовании водородных беспилотников в военных целях, а министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи и министерство окружающей среды страны окажут поддержку в строительстве заправочных станций.

Отмечается, что после подписания документа участники меморандума посетили место, где будет построена водородная заправочная станция и протестировали водородный автобус Hyundai.