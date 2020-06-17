Москва, , 13:53 — REGNUM Комфортный отдых на турбазах вне Черноморского побережья России составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей. Об этом 17 июня рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Средняя стоимость отдыха не на Черноморских курортах, а на региональных курортах вдоль берегов рек и озер составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей. Это средняя цена более-менее комфортного размещения», — отметила Ломидзе.

Однако есть турбазы и санатории, где стоимость размещения составляет от 1 тысячи рублей на человека и даже меньше.