Санкт-Петербург, , 13:21 — REGNUM В желании государства внести поправки в Трудовой кодекс и упорядочить удалённую работу просматривается скорее информационная, чем деловая актуальность, действующее законодательство не мешает работникам и работодателям договариваться о таком режиме труда, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 17 июня, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский.

Как сообщалось ранее, проект поправок внесен в Госдуму спикерами обеих палат парламента, Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, а также несколькими сенаторами. В законодательстве должно впервые появиться понятие удалённой работы. Предполагается предусмотреть три её вида — временную, постоянную и комбинированную, а также исключить отдельные устаревшие нормы (прежде всего в части документооборота) и установить «нерабочие» интервалы трудового дня, когда работник будет вправе не отвечать на звонки и письма.

Читайте также: Законопроект «об удаленке» предлагают принять раньше намеченного срока

« Понятно, почему государство занялось этим вопросом. Это своего рода ответ на современные события, на ситуацию пандемии, желание привести законодательство в соответствие с этими реалиями. Информационная актуальность таких поправок понятна. Но есть ли у них деловая актуальность — вопрос.

И раньше, в рамках того законодательства, что существует, работодатель и сотрудник могли договориться и о месте работы, и о режиме работы. У нас тоже были сотрудники, работающие удаленно, и мы указывали это в их контрактах. Никаких проблем с контролем не возникало, ведь работодателю важен результат, а не процесс удаленной работы.