Санкт-Петербург, 17 июня 2020, 13:21 — REGNUM В желании государства внести поправки в Трудовой кодекс и упорядочить удалённую работу просматривается скорее информационная, чем деловая актуальность, действующее законодательство не мешает работникам и работодателям договариваться о таком режиме труда, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 17 июня, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский.
Как сообщалось ранее, проект поправок внесен в Госдуму спикерами обеих палат парламента, Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, а также несколькими сенаторами. В законодательстве должно впервые появиться понятие удалённой работы. Предполагается предусмотреть три её вида — временную, постоянную и комбинированную, а также исключить отдельные устаревшие нормы (прежде всего в части документооборота) и установить «нерабочие» интервалы трудового дня, когда работник будет вправе не отвечать на звонки и письма.
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