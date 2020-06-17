Бразилиа, , 13:21 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen на бразильском заводе в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу запустил производство совершенно нового кросс-купе Nivus. Об этом сообщает пресс-центр компании.

Новинка будет реализовываться на авторынках латиноамериканских стран. Кроме того, в 2021 году сборка кросс-купе Nivus начнётся и на заводе в испанском городе Памплон, где уже выпускают модели Polo и T-Cross. Таким образом, Nivus станет первой созданной в Бразилии моделью, которая будет собираться и реализовываться в Европе.

В автокомпании сообщили, что специалисты Volkswagen из Испании посетили завод в Бразилии для более подробного ознакомления с процессом изготовления кросс-купе перед началом выпуска его в Европе.

Стоит также отметить, что при создании модели дизайнеры и инженеры не использовали прототипы. Они воспользовались возможностями виртуальной реальности.

Старт продаж Volkswagen Nivus в Бразилии состоится в ближайшее время, после чего модель появится в других странах Южной Америки и Европы.

Ранее на дорогах общего пользования в Германии Volkswagen приступила к тестированию электрокроссовера Volkswagen ID.4.

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