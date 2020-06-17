Стокгольм, , 13:19 — REGNUM Пандемия коронавируса сильно ударила по экономике Швеции. Согласно новому отчету Государственного института экономических исследований Швеции ВВП страны во втором квартале этого года сократиться на 10%. Об этом 17 июня сообщила шведская газета Göteborgs-Posten.

Предполагается, что ВВП Швеции упадет примерно на 10% во втором квартале этого года, но это снижение ослабит некоторые антикризисные меры экономической политики, которые были предприняты правительством. Уровень безработицы в этом году составит 6,8%, а в течение последних трех кварталов 2020 года в среднем около 450 000 человек потеряют свою работу.

По прогнозам аналитиков, в 2021 году безработица в Швеции вырастет до 8,5%, а затем достигнет пика в 2022 году — 9,6%. В Государственном институте экономических исследований предполагают, что Риксбанк может оставить процентную ставку на нулевом уровне до 2024 года.

«Падение ВВП будет историческим, и пандемия будет сдерживать экономику Швеции, по крайней мере, еще один год. Занятость поддерживается обширной практикой краткосрочных отпусков», — заявила составитель отчета Илва Хеден Вестердал.