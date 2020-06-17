Симферополь, 17 июня 2020, 13:10 — REGNUM Школы некоторых регионов Крыма не смогли выплатить педагогическим работникам матпомощь на оздоровление из-за дефицита бюджета. Об этом 17 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Крыма.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат крымского парламента от (КПРФ) Илья Донченко сообщил, что в этом году при уходе в отпуск многие крымские школьные учителя получили выплаты в два раза ниже, чем в прошлом году, поскольку им не выдали материальную помощь на оздоровление.
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