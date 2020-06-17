Симферополь, , 13:10 — REGNUM Школы некоторых регионов Крыма не смогли выплатить педагогическим работникам матпомощь на оздоровление из-за дефицита бюджета. Об этом 17 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Крыма.

«В этом году школы некоторых регионов Крыма оказались в затруднительном положении в связи с нехваткой средств на выплату материальной помощи на оздоровление в размере одного оклада в пределах фонда оплаты труда. Министерство образования, науки и молодёжи РК ведёт работу по ликвидации дефицита бюджета в этих школах. В муниципальных образованиях, направивших запросы в министерство, все положенные выплаты будут осуществлены в кратчайшие сроки», — уточнили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат крымского парламента от (КПРФ) Илья Донченко сообщил, что в этом году при уходе в отпуск многие крымские школьные учителя получили выплаты в два раза ниже, чем в прошлом году, поскольку им не выдали материальную помощь на оздоровление.

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