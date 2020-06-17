Москва, , 13:06 — REGNUM В «Единой России» предлагают установить дополнительную единовременную выплату для учителей за работу на ЕГЭ сверх уже предусмотренной оплаты. Об этом заявила член Генерального совета партии, координатор партпроекта «Новая школа» Алена Аршинова в ходе селекторного совещания на тему соблюдения прав учителей и обучающихся в период пандемии, передает ER.RU.

«В связи с пандемией и резким переходом на дистанционное образование нагрузка на педагогов существенно возросла. Кроме того, многие из тех, кто задействован в организации и проведении ЕГЭ, не смогут использовать положенные им отпускные дни. В этой связи партия рекомендует всем субъектам РФ предусмотреть дополнительные выплаты учителям сверх уже установленных», — заявила Алена Аршинова.

По ее мнению, на эти цели можно направить неиспользованные ресурсы, в том числе и средства на оплату труда учителей при организации и проведении ОГЭ из-за его отмены в этом году, а также, например, неиспользованные средства за непроизведенные аттестации или приостановление аккредитации.

Координатор партпроекта отметила, что примеры таких решений в регионах уже есть. Например, в Мурманской области свыше двух тысяч учителей получат единовременные выплаты в размере до 10 000 рублей.

Алена Аршинова также сообщила, что «Единая Россия» обратится к Минпросвещения и Рособрнадзору с предложением направить в соответствующие рекомендации регионам. В свою очередь партия возьмет на контроль реализацию данной инициативы в субъектах РФ совместно с этими профильными ведомствами.

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