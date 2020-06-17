Москва, , 13:11 — REGNUM В июне реальный спрос на отдых в десять раз ниже аналогичного периода прошлого года. Об этом 17 июня сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В июне спрос реальный, оплаченный, наверное, раз в десять меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Но в то же время мы видим и существенное увеличение — количество бронирований от недели к неделе увеличивается в 2−3 раза. Сезон выходит на более-менее правильные обороты», — сказала Ломидзе.

Однако директор Ассоциации туроператоров России подчеркнула, что падение спроса было ожидаемо.

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