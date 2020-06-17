Москва, , 13:02 — REGNUM Первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов поддержал предложения Народного фронта о новых мерах поддержки граждан и бизнеса на встрече с руководителем Исполкома ОНФ Михаилом Кузнецовым. В ходе встречи эксперты Народного фронта — основатель сервиса «Ешь Деревенское» Илья Елпанов, основатель и генеральный директор школы программирования «Алгоритмика» Андрей Лобанов, сооснователь и генеральный директор сервиса для самозанятых YouDo Денис Кутергин — озвучили инициативы, связанные с разработкой национального плана развития экономики.

«Сейчас все наше внимание сконцентрировано на мерах поддержки граждан и экономики. По поручению президента мы следим за их реализацией в самых чувствительных для людей сферах. Обратную связь от предпринимателей мы собираем на нашей бизнес-платформе. И именно на результатах этого общения основаны наши предложения в национальный план. Сегодня на встрече с экономическим блоком правительства шла речь о стимулировании самозанятости, поддержке фермерства, новых образовательных технологиях, развитии внутреннего туризма. Важно, что наши идеи поддержал вице-премьер и предложил дальнейшее сотрудничество и проработку инициатив ОНФ», — рассказал Михаил Кузнецов.

Народный фронт вместе с лидерами бизнес-сообщества разработал меры поддержки населения и экономики страны. В частности, эксперты предлагают установить четкие критерии деятельности самозанятых и поддержать возможности их переобучения, в том числе в дистанционном режиме; создать на базе Агентства стратегических инициатив и корпорации МСП открытую платформу для компаний, желающих участвовать в пилотных проектах развития регионов; субсидировать авиа‑ и железнодорожные перевозки туристов при наличии у них предоплаченного проживания в отелях (без права отмены); разработать механизм поддержки фермерских хозяйств для реализации их продукции через торговые сети; допустить в школы частные компании, оказывающие услуги дополнительного образования; рассмотреть возможность постановки предварительного диагноза, назначение лечения и оформления больничного листа в рамках телемедицины.

«Я хотел бы поблагодарить коллег из ОНФ за «предоставленный рупор» в общении с властью. По итогам встречи мы остались очень довольны, потому что те предложения, которые прозвучали на встрече, были позитивно встречены правительством. Мы очень надеемся, что экспертиза по рынку самозанятых поможет с восстановлением экономики после кризиса», — подчеркнул Денис Кутергин.

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