Москва, 17 июня 2020, 12:57 — REGNUM Тенденция падения в России темпов промышленного производства продлится, так как в РФ не принимают тех мер по предотвращению спада, к которым решили прибегнуть в США и в Западной Европе, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 17 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ спад промышленного производства Российской Федерации в мае 2020 года ускорился до 9,6% в годовом выражении.
Соответственно, как полагает экономист, перспективы российской экономики «очень плохие».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам периода с января по май 2020 года в годовом выражении снижение промышленного производства составило 2,4%.