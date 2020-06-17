Москва, , 12:57 — REGNUM Тенденция падения в России темпов промышленного производства продлится, так как в РФ не принимают тех мер по предотвращению спада, к которым решили прибегнуть в США и в Западной Европе, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 17 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ спад промышленного производства Российской Федерации в мае 2020 года ускорился до 9,6% в годовом выражении.

«Это очень серьёзная цифра, учитывая, что России был необходим рост промышленного производства как минимум в 10%, — сказал Бузгалин. — Однако, скорее всего, эта тенденция падения темпов промышленного производства продлится и в будущем. Дело в том, что в РФ не принимают масштабных мер по предотвращению глубокого спада производства и его последующего подъёма. В Западной Европе и в США от 10−15% ВВП выделяется на решение этих проблем. У нас всё пытаются решить при помощи налоговых льгот, что само по себе, конечно, прекрасно, но мало что даёт в данный момент. Реально нужны меры прямой поддержки населения, поскольку люди нищают прямо на глазах, а новые кредиты брать уже не могут».

Соответственно, как полагает экономист, перспективы российской экономики «очень плохие».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам периода с января по май 2020 года в годовом выражении снижение промышленного производства составило 2,4%.