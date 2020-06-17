Москва, , 12:49 — REGNUM Рубль укрепляется благодаря оптимизму на глобальном рынке и поддержке со стороны нерезидентов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Спрос на активы из развивающихся стран растет после выхода релиза, согласно которому розничные продажи в США в мае выросли на 17,7%, что оказалось выше среднего прогноза по рынку — 8%.

Данные цифры свидетельствуют о более активном восстановлении крупнейшей экономики мира, чем ожидалось ранее. Усиление позитивного сантимента позволило инвесторам продолжить закрытие позиций по безопасному доллару и искать более выгодные инструменты.

17 июня Минфин проведет три аукциона ОФЗ, которые станут последними перед пятничным заседанием совета директоров Банка России, где будут обсуждать снижение ключевой ставки.

Участники рынка ожидают сокращения ставки сразу на 100 б. п., до 4,5%, а значит сегодняшние аукционы станут последним шансом для игроков приобрести ОФЗ по более привлекательным условиям. Вследствие чего ожидаем повышенный спрос на госдолг и масштабные конверсионные операции.

Дополнительную поддержку нацвалюте будут оказывать операции ЦБР в рамках бюджетного правила и обменные операции со стороны отечественных экспортеров для уплаты налога на прибыль и НДПИ.

В отсутствии свежего негатива курс способен укрепиться до отметки в 69,50 рубля за доллар», — считает эксперт.

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