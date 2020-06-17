Ростов-на-Дону, , 12:40 — REGNUM Ростовская область получила финансовую помощь из федерального бюджета. Сумма в размере 1,7 млрд рублей поступила в качестве компенсации из-за снижения доходов бюджета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 17 июня.

Господдержка предназначена на компенсацию бюджетных потерь, которые понесла Ростовская область в связи с ограничениями, введёнными на фоне распространения коронавирусной инфекции.

ИА REGNUM напоминает, что распоряжение правительства России о выделении 100 млрд рублей на поддержку 56 субъектов было подписано 24 мая. В документе указано, что дотации получат те регионы, в которых налоговые и неналоговые поступления в связи с пандемией на 1 мая оказались ниже поступлений за два предыдущих года.