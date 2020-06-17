Кемерово, , 12:39 — REGNUM Министерство транспорта Кемеровской области 7 июля 2020 года проведёт электронный аукцион, в рамках которого планируется оформить финансовый лизинг на крупную партию автобусов. Начальная цена лота превышает 3,6 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

По условиям тендера, победитель должен будет приобрести в собственность у определённого продавца 330 автобусов. Начальная цена контракта — 3 604 292 766,75 рубля. Имущество будет передаваться партиями. В списке закупок — автобусы НЕФАЗ 5299−0000011−52 или эквиваленты не ранее 2020 года выпуска большого класса пригородного исполнения. Первые две партии будут поставлены в 2020 году — шесть единиц до 20 ноября, семь — до 20 декабря.

Лизинговые платежи, по условиям контракта, будут вносить ежемесячно. Всего планируется 13 лизинговых периодов.

«Предоплата лизинговых платежей составляет 189 197 985,91 рубля с НДС (20%)», — отмечается в техзадании.