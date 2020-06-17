Чебоксары, , 12:37 — REGNUM В Чебоксарах учреждение здравоохранения оплатило 7,6 млн рублей задолженности по девяти контрактам после прокурорского вмешательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Чувашии.

Проверка проводилась в отношении республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи минздрава Чувашии. Ведомством было установлено, что в декабре 2019 и январе 2020 года бюджетным учреждением заключено девять контрактов по поставке медикаментов и автозапчастей, которые исполнены полностью.

«В установленные контрактами сроки оплата не была произведена. Задолженность перед субъектами малого бизнеса составляла около 7,6 млн рублей», — говорится в сообщении.

По данному факту внесено представление, в настоящее время задолженность погашена.

Отметим, в 2019 году в Чувашии региональной службы по тарифам было проведено 4214 на 15 204,7 млн рублей. Среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций размещено заказов на общую сумму 5 853,8 млн рублей, что составляет 38,5% от общего объема закупок. Экономия бюджетных средств по результатам завершенных закупок составила 907,7 млн рублей.