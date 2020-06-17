Душанбе, , 12:32 — REGNUM Международная ассоциация развития (МАР, входит в группу Всемирного банка) предоставит правительству Таджикистана грант в размере 58 млн долл. на реализацию проекта «Сельское водоснабжение и санитария», сообщает «Авеста» со ссылкой на минфин страны.

По данным ведомства, выделенная сумма будет направлена на обеспечение питьевой водой более одного миллиона жителей, проживающих в семи районах Хатлонской области страны.

По информации профильных ведомств, в Таджикистане в настоящее время реализуются 52 проекта по обеспечению таджикистанцев питьевой водой и орошению сельскохозяйственных земель на общую сумму в 7,8 млрд сомони (757,2 млн долл.), основная доля финансирования которых приходится на международные финансовые институты.

Отмечается, что в городах Душанбе, Ходжент, Вахдат, Гиссар, а также районах Пяндж и Хамадони проблема с пресной водой была практически полностью решена благодаря реализации в течении последних десяти лет государственных инвестиционных проектов в этой сфере на сумму 1,5 млрд сомони. Часть из них (девять проектов) до сих пор находится в процессе осуществления.

Ранее правительство страны сообщало о том, что свыше 60% жителей Таджикистана обеспечены питьевой водой. При этом для того, чтобы всё население страны — а это 4 тысячи 884 населённых пункта — не испытывало подобных проблем необходимы денежные вложения в размере более 2 млрд долл.

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