Москва, , 12:41 — REGNUM По итогам мая 2020 года в России на вторичном рынке самой популярной моделью стала Lada 2114. Об этом 17 июня сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За прошедший месяц автолюбители приобрели 7725 единиц подержанных Lada 2114, что на 30% меньше прошлогоднего результата.

На втором месте по популярности разместилась американская модель Ford Focus. Это авто на вторичном рынке России приобрел 6971 человек, что почти на 36% ниже результата продаж прошлого года. Третье место заняла Lada 2107 с результатом 6090 единиц перепроданных авто — на 28% меньше, чем год назад.

Пятёрку лидеров замыкают Hyundai Solaris (6090 ед.; 28,3%) и KIA Rio (5817 ед.; 27,5%).

В общей сложности в мае 2020 года в России было перепродано 268 443 легковых авто — на 29% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Напомним, по итогам января — апреля 2020 года на российском вторичном авторынке было перепродано 1 283 988 машин. Это на 10,4% меньше, чем за такой же период прошлого года.

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