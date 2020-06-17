Хорог, Таджикистан, , 12:30 — REGNUM Международная ассоциация развития (МАР, входит в группу Всемирного банка) выделит правительству Таджикистана грант в размере 31,7 млн долл. для обеспечения электроэнергией 135 сёл Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) и Хатлонской области, сообщает «Авеста» со ссылкой на источник в министерстве финансов страны.

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По информации ведомства, за счёт средств, выделенных МАР, 11,6 тыс. и 31,4 тыс. таджикистанцев, проживающих в 61 селе ГБАО и 74 приграничных населённых пунктах Хатлона, соответственно получат доступ к электричеству.

По данным источника, реализация данного проекта будет осуществляться на протяжении ближайших пяти лет: в период с 2020 по 2025 год.

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